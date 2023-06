REGENSBURG. Am Donnerstag, den 29. Juni 2023, ereignete sich in Regensburg ein Raubdelikt zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte bislang einen der zwei Täter festnehmen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, sprachen zwei Männer einen 31-jährigen Regensburger im Bereich des St.-Peters-Weg in Regensburg an und forderten ihn auf, Zigaretten herauszugeben. Als der 31-Jährige auf die Forderungen nicht reagierte, gingen die beiden Tatverdächtigen den Mann körperlich an. Hierbei wurde eine Glasflasche eingesetzt. Letztendlich flüchtete das Täter-Duo mit den Zigaretten. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenbesatzungen der Regensburger Polizei konnte einer der mutmaßlichen Täter, ein 29-jähriger Tunesier, festgenommen werden. Dieser wurde am 30. Juni einem Ermittlungsrichter vorgeführt und nach Erlass des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der noch flüchtige zweite Täter wird wie folgt beschrieben:

1,75 Meter groß

circa 20 Jahre alt

schwarzes Haar

arabische Sprache.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen. Damit auch der zweite Täter festgenommen werden kann, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.