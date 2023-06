COBURG / OBERFRANKEN. Wechsel bei der Einstellungsberatung in Coburg: Peter Schuhmann übergibt zum 1. Juli an Michael Gödel

Über fünfzehn Jahre war Peter Schuhmann Einstellungsberater der Polizei Oberfranken im Coburger Land. In Michael Gödel konnte nun ein kompetenter Nachfolger gefunden werden. Der gebürtige Weißenbrunner kann auf viele Jahre Erfahrung im Streifendienst zurückblicken. Zuletzt war Michael Gödel in der Dienstgruppe der Polizeiinspektion Kronach tätig. Alles, was der Familienvater in dieser Zeit erlebt hat, will er nun in seine neue Tätigkeit mitnehmen und damit vor allem jungen Leuten den Polizeiberuf näherbringen. Michael Gödel ist damit erster Ansprechpartner für alle aus Stadt und Landkreis Coburg sowie den Landkreisen Kronach und Lichtenfels, die Interesse an diesem spannenden und einzigartigen Beruf haben.