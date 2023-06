Freising, 30.06.2023; Im Rahmen eines Pressegesprächs führte Polizeipräsident Günther Gietl am heutigen

Vormittag seinen neuen Leiter der Polizeiinspektion Freising, Herrn Polizeirat Andreas

Wegmaier, im Freisinger Rathaus ins Amt ein.

Herr Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und die stellvertretende Landrätin Frau Anita

Meinelt empfingen den 41-Jährigen im großen historischen Sitzungssaal des Amtsgebäudes

und hießen ihn im Beisein eines kleinen Kreises von Ehrengästen herzlich willkommen.

In seiner Ansprache zeigte sich Polizeipräsident Günter Gietl sichtlich erfreut, dass Polizeirat

Andreas Wegmaier nunmehr in den Heimatverband zurückgekehrt ist. “Wegmaier hat

nahezu seine gesamte Polizeilaufbahn, “vom mittleren Dienst bis in den höheren”, beim

Polizeipräsidium Oberbayern bestritten – das Polizeihandwerk sozusagen von der Pike auf

bei uns absolviert!”, so Gietl in seiner Rede.

Polizeirat Andreas Wegmaier begann seine Ausbildung für die Polizeivollzugslaufbahn der 2.

Qualifizierungsebene (2. QE - mittlerer Dienst) im Jahr 2000 bei der Bereitschaftspolizei in

Nabburg. Im Jahr 2003 absolvierte der junge Polizeimeister seine Einsatzstufe in der 2.

Hundertschaft der I. Bereitschaftspolizeiabteilung in München.

Von da an setzte er seinen beruflichen Werdegang im Präsidialbereich des

Polizeipräsidiums Oberbayern Nord fort:

Im Jahr 2004 leistete er bei der Polizeiinspektion Poing als Sachbearbeiter und

stellvertretender Dienstgruppenleiter Dienst.

Polizeilaufbahn) mit dem Studium an der Hochschule für öffentlichen Dienst in

Fürstenfeldbruck.

als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Erding.

(höherer Dienst). Hierfür fand er seine Erstverwendung als Dienstgruppenleiter bei

der Polizeiinspektion Freising.

Kriminalpolizeiinspektion Erding.

Oberbayern Nord, genauer ins dortige Sachgebiet E 3 Verbrechensbekämpfung.

Leiter der Verfügungsgruppe bei der Verkehrspolizeiinspektion Freising.

der Polizei in Münster zugelassen, welches er im Oktober 2020 erfolgreich

abschloss.

Sport und Intergration in die dortige Abteilung C, wo er als Leiter Gremienarbeit und

stellvertretender Referent des Landespolizeipräsidenten Dienst leistete.

Heimatverband und übernimmt nun die Leitung der Polizeiinspektion Freising.

Polzeipräsident Günther Gietl wünschte dem “Rückkehrer” für die Zukunft bei seinen neuen

Aufgaben alles Gute, viel Freude und ein glückliches Führungshändchen.

Foto: Von links Herr Polizeipräsident Günther Gietl, Frau Polizeivizepräsidentin Kerstin Schaller, Herr Polizeirat Andreas Wegmaier, Frau stellvertretende Landrätin Anita Meinelt, Herr Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher