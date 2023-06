Ingolstadt, 30.06.2023; Präventionsaktion in mehreren Landkreisen Oberbayerns | Vorankündigung für Pressevertreterinnen und -vertreter

Allein im Jahr 2022 entstand durch die Betrugsmasche mit Messenger Apps, wie z. B. WhatsApp, im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein Schaden von über 1,2 Millionen Euro. Um über die Masche der Betrüger aufzuklären, wurde durch das Polizeipräsidium im Mai 2023 die Präventionskampagne „Lösch das!“ initiiert. Nun startet eine ergänzende Präventionsaktion, unterstützt durch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei.

Mit simplen Nachrichten wie zum Beispiel „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen. Das ist meine neue Nummer. Kannst du die abspeichern?“, erfolgt meist der Einstieg in die Betrugstat. Anschließend versuchen die vermeintlichen Angehörigen von ihren Opfern Geld für unbezahlte Rechnungen zu erlangen. Bei dieser Art von Betrug finden in der Regel keine persönlichen Geldübergaben, wie zum Beispiel bei den Maschen Enkeltrick oder Schockanruf, statt. Die Angeschriebenen werden von den Tätern meist darum gebeten, die entsprechenden Beträge per Sofortüberweisung anzuweisen.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord setzt auf eine umfassende Aufklärungsarbeit um arglose Bürgerinnen und Bürger zu warnen. Denn nur wer über die Maschen der Betrüger informiert ist, fällt auch nicht darauf herein! Bereits im Mai wurde dazu aufgerufen, die „Lösch das!“-Kampagne aktiv zu unterstützen. Hierzu wurde eine Grafik mit Präventionsbotschaften zur Verfügung gestellt. Diese kann direkt in den Status-Bereich der Nachrichtenapps eingestellt oder an eigene Kontakte weitergeleitet werden.

Am 5. Juli 2023 werden junge Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizeien Dachau und Eichstätt unter Federführung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in mehreren Landkreisen in Oberbayern Nord Informationsmaterial verteilen. Die Auszubildenden werden im Rahmen eines Kommunikationstrainings Bürgerinnen und Bürger ansprechen, den Ablauf der Betrugsmasche erklären und Verhaltenstipps geben. Zudem werden sie Flyer mit Präventionsinhalten verteilen.

Die Verteilaktion findet in Ingolstadt, Pfaffenhofen a. d. Ilm, Erding, Freising, Germering, Herrsching, Dachau, Gauting und Landsberg a. Lech im Zeitraum von etwa 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt.

Präventionshinweise Ihrer Polizei:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Kontaktieren Sie ihre Verwandten unter der alten Telefonnummer. Prüfen Sie so, ob die erzählte Geschichte wirklich stimmt.

Sie werden unter Druck gesetzt? Das ist Teil der Masche. Gehen Sie einfach nicht darauf ein.

Vermeintliche Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie vorsichtig.

Gehen Sie nicht auf die Nachrichten ein und löschen Sie diese am besten einfach.

Blockieren Sie den Kontakt.

Erzählen Sie auch anderen von der Masche, um diese zu warnen.

Weitere Informationen, die Präventionsgrafik sowie Werbematerial zum Download finden Sie unter: Die Bayerische Polizei - Lösch das! - Die Präventionskampagne der Polizei Oberbayern Nord gegen Messengerbetrug

Hinweis für die Medien: Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind bei der hier beschriebenen Präventionsaktion herzlich willkommen und können diese auf Anfrage gerne begleiten. Es wird um vorherige Kontaktaufnahme mit den genannten Ansprechpartnern bei den Polizeiinspektionen gebeten.