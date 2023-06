1262 – Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kriegshaber – Im Tatzeitraum vom Mittwoch (28.06.2023) gegen 22.00 Uhr bis Donnerstag (29.06.2023) um 07.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein geparktes Fahrzeug an der Motorhaube.

Der Täter beschädigte mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube, des im Lorenz-Stötter-Weg (20er-Hausnummern) geparkten grauen Mercedes. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

Göggingen – Am Mittwoch (28.06.2023) gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skatebordfahrer und einem Auto. Der Autofahrer flüchtete.

Ein 33-Jähriger fuhr gegen 18.30 Uhr auf der Butzstraße. An der Kreuzung Butzstraße/Von-Cobres-Straße überquerte er die Ampel. Ein Unbekannter bog mit seinem roten Auto nach links ab und hielt zunächst an. Im weiteren Verlauf fuhr das Auto wieder an und es kam im Ampelbereich zum Zusammenstoß. Der 33-Jährige stürzte auf die Motorhaube und im Anschluss auf den Boden. Das rote Auto mit dem Teilkennzeichen A-RE (drei unbekannte Ziffern) flüchtete Richtung Innenstadt. Der Vorfall wurde von einigen Zeugen beobachtet, welche der Polizei bislang nicht bekannt sind.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet die Zeugen vom Vorfall sich unter 0821/323-2710 zu melden.

1263 – Nach Unfall geflüchtet

Kriegshaber – Gestern (29.06.2023) gegen 11.30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen bei der Abfahrt von der B17 auf die B300. Einer der beiden Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle.

Ein 71-Jähriger stand mit seinem Mitsubishi an der Ampel neben dem Sattelzug eines 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge bogen nach links ab und dabei kam es zum Zusammenstoß. Einige Meter später auf der B300 hielten beide Fahrzeuge an. Der 55-jährige Sattelzugfahrer leugnete einen Zusammenstoß und setzte seine Fahrt fort. Der 71-Jährige verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun gegen 55-Jährigen wegen Unfallflucht.

1264 - Einbruch in Wohnung

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (29.06.2023), im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 18.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Privatwohnung am Klinkerberg (zweistellige Hausnummern). Anschließend entwendete der Unbekannte Beute im zweistelligen Eurobereich und hinterließ einen Sachschaden von rund 200 Euro.

Eine Anwohnerin berichtete von einem verdächtigen Geräusch, welches sie gegen 18.00 Uhr vernahm, konnte jedoch keine weiteren Hinweise dazu geben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl und bittet um Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen gegen 18.00 Uhr, unter der Rufnummer 0821/323-3810.