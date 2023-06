GEISELHÖRING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt 20-Jährigen als Tatverdächtigen für mehrere Graffiti mit politisch motiviertem Hintergrund.

Bereits am 21.05.2023 und 24.05.2023 kam es zu Sachbeschädigungen durch politisch motivierte Graffiti in Geiselhöring. Die Kriminalpolizei Straubing übernahm hierzu die Ermittlungen. Durch intensive Ermittlungsarbeit geriet ein 20-Jähriger in den Fokus. Am 29.06.2023, gegen 02:30 Uhr, kam es erneut zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti mit politisch motiviertem Hintergrund, diesmal in der Dingolfinger Straße. Hier beschmierte der Täter das Bushäuschen der Schule und Plakate zum Bürgerfest mit politisch motivierten Parolen. Die Kriminalpolizei Straubing weitete ihre Ermittlungen auf diese Taten aus und durch umfangreiche Recherchen geriet auch hier der 20-Jährige in Verdacht.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung. Dort konnten die Kripo-Beamten mit Unterstützung der Beamten der Polizeistation Mallersdorf-Pfaffenberg tatrelevante Beweismittel sicherstellen, anhand derer sich der Tatverdacht gegen den 20-Jährigen erhärtete. Bei seiner im Anschluss durchgeführten Vernehmung war er geständig.

Der bei den Sachbeschädigungen entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag.

Veröffentlicht am: 30.06.2023, 13:55 Uhr