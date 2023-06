BAD KISSINGEN. Am Mittwochabend ist in einem Mülltonnenlagerraum ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt seither und hat nun neue Erkenntnisse.



Wie bereits berichtet, ging gegen 21:50 Uhr die Mitteilung über Flammen aus einem im Innenhof des Landratsamtes befindlichen Lagerraum für Mülltonnen ein. Die örtliche Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Die Löschmannschaft brachte das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden.



Zum aktuellen Ermittlungsstand kann eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat am Mittwochabend insbesondere in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr verdächtige Personen gesehen, die sich im Bereich des Landratsamtes aufgehalten haben?

Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.