30-Jähriger versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen – Grund stellt sich schnell heraus

KLEINKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einer Mitteilung über eine Ruhestörung durch einen Pkw im Ortsgebiet, konnte eine Streife der Alzenauer Polizei das Fahrzeug stoppen. Der Fahrer hatte zuvor versucht sich der Kontrolle zu entziehen und wollte die Beamten zudem täuschen. Ein Alkoholtest ergab rund 2,6 Promille.



Gegen etwa 03:00 Uhr ging am Freitag bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Pkw ein, der in Kleinkahl mit quietschenden Reifen auf und abfahren würde. Eine Streife der Alzenauer Polizei begab sich vor Ort und konnte das genannte Fahrzeug auf einem Radweg an der Kahl feststellen.



Beim Erblicken des Streifenwagens gab der Fahrer sofort Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf dem Radweg in Richtung Wiesen. Seine Fahrt endete schließlich im Bereich eines naheliegenden Bauernhofs, wo der Mann sich mit seinem VW festgefahren hatte. Kurz bevor die Streifenbesatzung am Fahrzeug eingetroffen ist, konnte diese beobachten, wie der Fahrer sich auf den Beifahrersitz setzte.



Die Beamten ließen sich jedoch nicht durch den Mann täuschen und nahmen diesen vorläufig fest. Der Grund für sein Verhalten war schnell klar. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 2,6 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Eine Sicherstellung des Führerscheins war nicht möglich, da der Mann diesen bereits im Jahr 2017 abgeben musste.



Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.





