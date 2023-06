CREUßEN, LKR. BAYREUTH. Donnerstagnacht brannten zwei Fahrzeuge in Creußen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Gegen 23.20 Uhr in der Nacht zum Freitag teilten Anwohner dem Notruf mit, dass ein Fahrzeug auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Creußen brennt. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen ein Wohnmobil und ein daneben geparktes Auto bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus, der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittler wollen auch einen Zusammenhang mit einem Brand Mitte Mai in unmittelbarer Nähe nicht ausschließen. Am 15. Mai, etwa zur gleichen Zeit, gegen 23.10 Uhr, brannten auf einem Grundstück der Gemeinde Creußen ein Anhänger und mehrere Krafträder. Auch hier bestätigte sich der Verdacht der Brandstiftung.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet deswegen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am 15. Mai oder gestern, 29. Juni 2023, jeweils kurz nach 23 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Creußen im Bereich Hintermühlweg gesehen? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/645-0 entgegen.