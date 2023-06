WÜRZBURG / SANDERAU. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drang ein bislang Unbekannter in einen Blumenladen in der Danziger Straße ein und entwendete Bargeld. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen Mittwochabend, ab 21:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr, war der Täter gewaltsam über ein Fenster in das Geschäft gelangt. Er entwendete Bargeld im Gesamtwert von rund 500 Euro und hinterließ Sachschaden von rund 200 Euro.



Wer in der fraglichen Zeit im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Blumenladens gesehen hat oder eine andere ungewöhnliche Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.