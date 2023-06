NÜRNBERG. (758) Am Mittwochabend (28.06.2023) kam es in Nürnberg St. Sebald zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer entfernte sich anschließend ohne seine Personalien anzugeben. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der bislang Unbekannte befuhr gegen 19:45 Uhr mit seinem Fahrrad den Rathenauplatz in Richtung Bahnhof und überquerte die Innere Cramer-Klett-Straße bei Rotlicht der dortigen Fußgänger- und Radfahrerampel. Zeitgleich wollte der Fahrer eines hochwertigen PKW bei Grünlicht nach links in die Innere Cramer-Klett-Straße abbiegen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer fiel dadurch zuerst auf die Motorhaube und im Anschluss auf die Fahrbahn, wodurch er sich nach bisherigem Kenntnisstand wohl leicht verletzte. Am PKW entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden.

Der Mann entfernte sich, noch bevor die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, ohne seine Personalien angegeben zu haben.

Der Fahrer des PKW hatte aber vorher bereits Fotos der Unfallsituation gefertigt, so dass Bilder des Fahrrads vorliegen.

Ein Bild des Fahrrads ist unter folgendem Link abzurufen:

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen, die Hinweise zum Besitzer des abgebildeten Fahrrads machen können, unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 um Hinweise.



Erstellt durch: Andreas Doktorowski / bl