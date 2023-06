PASSAU. Unbekannter Mann zieht Protestierende von der Straße. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am 28.06.2023, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Nikolastraße zu einer Protestaktion sogenannter Klimaaktivisten. Dabei zog ein bislang unbekannter Mann unter Anwendung körperlicher Gewalt zwei der Aktivisten jeweils am Arm von der Straße. Einen von den Personen mitgeführten Rucksack warf er in Richtung Gehsteig.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdeliktes aufgenommen. Über Verletzungen bei den beiden Aktivisten ist bisher nichts bekannt. Die Kripo Passau bittet nun Zeugen um Hinweise, die zur Ermittlung des Mannes führen.

Beschreibung des unbekannten Mannes:

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben:

Ca. 55 bis 65 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, graue Haare, grauer Bart, Brillenträger, bekleidet mit einem hellgrauen Kurzarmhemd, dunkelgrauen Shorts, schwarzen Socken, dunkelgrauen Stoffschuhen und einem schwarzen Cap. Er sprach bayerischen Dialekt.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zur Identifizierung des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter 0851/9511-0 zu melden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am: 29.06.2023, 16:25 Uhr