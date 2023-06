1066. Polizeieinsatz aufgrund von Klimaaktivisten – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 29.06.2023, gegen 09:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass soeben mehrere Personen aus dem Bereich des Klimaaktivismus das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft München in der Karlsstraße in München beschmieren würden.

Aus diesem Grund wurden mehrere polizeiliche Einsatzkräfte zur Örtlichkeit gesandt. Auf dem Gelände der Generalstaatsanwaltschaft konnten neun Klimaaktivisten (5 x männlich, 4 x weiblich im Alter von 19 bis 60 Jahren) festgestellt werden, die an der Fassade beim Haupteingang der Generalstaatsanwaltschaft unerlaubt Plakate anbrachten. Zudem versuchten die Personen ins Gebäude zu gelangen.

Gegen alle neun Personen wurden daraufhin Ermittlungen, u. a. wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sie wurden nach Abschluss aller erforderlicher polizeilicher Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 43 (politisch motivierte Kriminalität).