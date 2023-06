1257 – Ausfahrtschild über den Haufen gefahren

BAB A8 / AS Friedberg / FR Stuttgart – Am vergangenen Dienstag (27.06.2023) war ein 56-jähriger Lkw-Fahrer alkoholisiert auf der A 8 unterwegs.

Gegen 17.15 Uhr fuhr der 56-Jähriger in der Ausfahrt an der Anschlussstelle Friedberg geradeaus weiter und überfuhr dabei das Ausfahrtschild. Anschließend überquerte er mit seinem Lkw die Grünfläche, durchbrach dort zwei Wildschutzzäune und fuhr schließlich wieder auf die A8. Dort touchierte er einen anderen Lkw und kollidierte über 1,5 Kilometer immer wieder mit der Außenleitplanke, an der er schließlich zum Stehen kam. Dabei wurde niemand verletzt.

Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Gersthofen herausstellte, war der Mann mit über 3,1 Promille alkoholisiert. Seinen Führerschein musste er abgeben und sich einer Blutprobe unterziehen. Aufgrund des Unfalls und der damit verbundenen Aufräumarbeiten musste die rechte Spur für mehrere Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 95.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 56-Jährigen.

1258 - Pferd verschläft Kontrolle

Zusmarshausen – Am Dienstag (27.06.2023) kontrollierten Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg einen gewerblichen Tiertransport.

Der 60-jährige Fahrer transportierte zwei Zuchtstuten. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass entgegen der Gesetzeslage ein Pferd sediert war, um es für den Transport ruhig zu stellen. Dieses Pferd wirkte sehr apathisch. Des Weiteren hatte der Fahrer, der zugleich auch Unternehmer war, keine Zulassung für Tiertransporte. Vorgeschriebenes Futter bzw. Heu hatte er ebenfalls nicht dabei. Weiter wäre für diesen gewerblichen Transport die Benutzung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten vorgeschrieben gewesen. Dieses war im Fahrzeug nicht vorhanden. Die Beamten setzen wegen der tierschutzrechtlichen Verstöße das zuständige Veterinäramt telefonisch in Kenntnis.

Gegen den Fahrer wurde Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und die Vorschriften beim Transport von lebenden Tieren, sowie den Vorschriften über die Nutzung von Kontrollgeräten eingeleitet. Über die Bußgeldhöhe wird das zuständige Veterinäramt entscheiden. Allein die Verstöße gegen den Sozialvorschriften belaufen sich auf etwa 750 Euro.

1259 – Mit Auto überschlagen

BAB A8 / AS Augsburg West / FR München – Am gestrigen Mittwoch (28.06.2023) ereignete sich auf der A 8 ein Unfall zwischen einem 42-jährigen Opel-Fahrer und einem Autotransporter. Der 42-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15.00 Uhr war der Opel-Fahrer auf der linken Spur unterwegs. Hierbei kam er ersten Erkenntnissen zufolge aus Unachtsamkeit auf den mittleren Fahrstreifen und touchierte dort den Autotransporter. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Opel und blieb schließlich auf dem Dach auf dem mittleren Fahrstreifen liegen. Er konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn bis etwa 15.45 komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

1260 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schwabmünchen - Am gestrigen Mittwoch (28.06.2023), befuhr ein 39jähriger Mann um 12.30 Uhr mit seinem Pkw die Giromagnystraße im Bereich der Zone 30 in Richtung Wiedehopfstraße. Dabei geriet er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er zunächst ein Verkehrszeichen überfuhr und anschließend im Bereich einer angrenzenden Baustelle gegen einen Kleinbagger prallte. Unfallursächlich war dabei nicht nur die vermutlich überhöhte gefahrene Geschwindigkeit, sondern auch eine erhebliche Alkoholisierung des 39jährigen.

Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab nämlich einen Wert von 1,4 Promille, so dass die Durchführung einer Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet wurde.

Durch den Aufprall wurde der Pkw erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 26.000 Euro.

1261 - Ausgebüxte Esel auf der Westspange

Donauwörth - Am 28.06.2023, gegen 18.35 Uhr, meldete ein Zugführer der Deutschen Bahn freilaufende Pferde im nördlichen Bereich des Bahnhofs Donauwörth. Kurze Zeit später gingen weitere Mitteilungen über zwei freilaufende Esel in der Nähe der Westspange ein. Durch eine Streife der Polizei Donauwörth konnten die beiden Tiere in der Dillinger Straße festgestellt und in ein eingezäuntes Grundstück gelotst werden.

Der wenig später ausfindig gemachte Eigentümer brachte die Esel kurze Zeit später mittels Halfter und Strick fußläufig wieder nach Hause. Es ist nicht bekannt, wie lange die Tiere bereits ausgerissen waren.