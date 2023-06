PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Zwei Pkw mit politisch motivierten Symbolen in weißer Farbe beschmiert. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 27.06.2023, 19:30 Uhr, bis 28.06.2023, 04:30 Uhr, waren zwei Pkw auf dem Stadtplatz geparkt. Ein schwarzer BMW M 5 stand auf Höhe des Anwesens Hausnummer 20 und ein weißer BMW X 4 auf Höhe des Anwesens Hausnummer 30. Unbekannte malten im genannten Zeitraum mit weißer Farbe politisch motivierte Symbole auf beide Fahrzeuge. Am BMW M 5 wurde das Symbol auf den Tankdeckel geschmiert, am BMW X 4 wurde die rechte hintere Seitenscheibe mit der weißen Farbe beschädigt. Es entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags.

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern und den Geschehnissen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter 0851/9511-0 zu melden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am: 29.06.2023, 15:30 Uhr