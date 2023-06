WEIDEN I. D. OPF. Im Zeitraum vom 27.06.2023 bis 28.06.2023 wurde die Eingangstüre eines Parteibüros in Weiden i. d. OPf. von bislang Unbekannten beschädigt. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Dienstag, 17:30 Uhr, auf Mittwoch, 10:15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die gläserne Eingangstüre eines Parteibüros in der Braunmühlstraße in Weiden i. d. OPf. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt nach aktuellem Stand der Ermittlungen im mittleren dreistelligen Bereich. Da die beschädigte Eingangstüre zu einem Parteibüro gehört, kann ein politischer Hintergrund derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.