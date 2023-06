1060. Kind kollidiert mit Pkw und wird verletzt – Aubing

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 13:55 Uhr, fuhr eine 63-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Altostraße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit befand sich eine 8-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg der Altostraße, etwa auf Höhe des Giglwegs.

Als die 8-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn lief, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem vorbeifahrenden Pkw der 63-Jährigen und der 8-Jährigen. Das Mädchen wurde durch den Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhaus gebracht. Die 63-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1061. Kind mit Fahrrad kollidiert mit Lkw und wird verletzt – Aubing

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem DAF Lkw-Kipper auf der Straße An der Langwieder Haide stadtauswärts.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 8-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Mooswiesenstraße ebenfalls stadtauswärts.

Kurz vor der Einmündung der Mooswiesenstraße zur Straße an der Langwieder Haide verließ der 8-Jährige den dortigen Radweg. Er fuhr auf einen kurzen Grünstreifen und wollte von dort aus die Straße An der Langwieder Haide überqueren. Die Sicht auf den Fahrverkehr ist an dieser Stelle durch eine hohe Steinmauer eingeschränkt.

Beim Einfahren des 8-Jährigen auf die Straße kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Lkw des 50-Jährigen. Durch den Unfall wurde der 8-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 8-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1062. Radfahrer stürzt aufgrund akuter Erkrankung – Neuhausen

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem KTM Pedelec auf dem Radweg der Leonrodstraße stadtauswärts.

Unmittelbar links hinter ihm fuhr ein ebenfalls 73-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad in die gleiche Richtung.

An der Kreuzung zur Landshuter Allee hielten beide Radfahrer aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampel an. Plötzlich fiel der 73-jährige Pedelecfahrer aufgrund einer akuten Erkrankung ohne Einwirkung von außen bewusstlos nach links auf die Fahrbahn. Im Umfallen stieß sein Pedelec gegen das Vorderrad des neben ihm wartenden 73-jährigen Fahrradfahrers.

Zwei zufällig vorbeifahrende Polizeibeamten der Münchner Polizei erkannten die Situation und begannen unmittelbar mit der Reanimation des 73-jährigen Pedelecfahrers. Die beiden Polizeibeamten wurden bereits kurze Zeit später durch die Berufsfeuerwehr bei den Erstmaßnahmen unterstützt.

Der 73-jährige Pedelecfahrer konnte erfolgreich reanimiert werden und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Sturz wurde der 73-Jährige nur leicht verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1063. Festnahme nach Straßenraub – Unterhaching

Bereits am Samstag, 08.04.2023, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, verließ ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München ein Lokal in Unterhaching und begab sich zum nahegelegenen S-Bahnhof. Dort bemerkte er zwei Männer, die sich zuvor im gleichen Lokal wie der 26-Jährige aufgehalten hatten.

Die zwei, dem 26-Jährigen nicht näher bekannten Männer, forderten im weiteren Verlauf von dem sichtlich alkoholisierten 26-Jährigen Geld für den am Bahnhof befindlichen Süßigkeitenautomaten. Da der 26-Jährige dem nicht nachkam, schlugen und traten ihn die beiden unbekannten Täter, selbst als der 26-Jährige bereits am Boden lag. Zudem nahmen die beiden Täter die Geldbörse sowie eine Armbanduhr des 26-Jährigen an sich. Danach flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Der 26-Jährige erstattete erst im Nachgang Anzeige bei einer Münchner Polizeiinspektion.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die zwei bislang unbekannten Täter identifiziert und im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich jeweils um einen 21- und einen 34-jährigen ukrainischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1064. Sexuelle Belästigung in einer Badeanstalt, zwei Tatverdächtige festgenommen – Ramersdorf

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 18.20 Uhr, kam es in einer Badeanstalt in Ramersdorf zu einer sexuellen Belästigung. Eine 16-Jährige war dort zusammen mit ihrer 19-jährigen Freundin (beide mit Wohnsitzen in München) als Gäste zum Schwimmen und Rutschen im Bad.

Während ihres Besuches wurden sie mehrfach von zwei 15-jährigen ihnen nicht bekannten Besuchern der Badeanstalt (beide mit Wohnsitzen in München) mehrfach sexuell belästigt. Daraufhin begaben sich die 16-Jährige und 19-Jährige zum Bademeister, welcher die Polizei über den Notruf 110 verständigte.

Die beiden 15-Jährigen wurden bis zum Eintreffen der Polizei von den Bademeistern festgehalten. Anschließend wurden sie zu einer Polizeiinspektion gebracht und nach der Anzeigenerstattung den Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1065. Sexueller Übergriff, Festnahme eines Tatverdächtigen – Ramersdorf

Am Montag, 26.06.2023, gegen 16:30 Uhr, öffnete eine 14-jährige Bewohnerin eines Anwesens im Ramersdorf einem 22-jährigen Paketzusteller die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses. Anschließend fuhren beide zufällig gemeinsam mit dem Aufzug in ein höher gelegenes Stockwerk.

Im Aufzug kam es zu sexuellen Übergriffen durch den 22-jährigen Paketzusteller gegenüber der 14-Jährigen. Die 14-Jährige wehrte sich hierbei und verließ beim Halt des Aufzugs diesen und flüchtete in die Wohnung der Mutter. Der 22-jährige Paketdienstfahrer fuhr anschließend mit dem Aufzug wieder nach unten.

Die 14-Jährige vertraute sich daraufhin ihrer Mutter an und beide begaben sich zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion 24 (Perlach). Die 14-Jährige blieb bei diesem Übergriff unverletzt.

Aufgrund der sehr guten Täterbeschreibung konnte der 22-jährige Paketdienstfahrer am darauffolgenden Tag am Dienstag, 27.06.2023, gegen 11:40 Uhr, an seiner Arbeitsstelle durch die Polizei festgenommen werden.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Haftrichter erließ mittlerweile einen Untersuchungshaftbefehl.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.