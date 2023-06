Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Niederbayern und des Landratsamtes Passau

ORTENBURG, OT AFHAM, LKR. PASSAU. Am Mittwoch, 28.06.2023, sind der Polizeiinspektion Vilshofen mehrere tote Fische in der Wolfach mitgeteilt worden. Ob ein möglicher Zusammenhang mit dem Ammoniakaustritt oder anderweitige Umstände ursächlich für das Fischsterben sind, ist derzeit Gegenstand der behördlichen Untersuchungen.

Zahlreiche kleinere sowie einige größere Fische stellte die Polizei nach Eintreffen an der Wolfach in der Nähe einer Fischerhütte fest. Mit Unterstützung der Feuerwehr Ortenburg wurde der Bachlauf zunächst in Richtung Sammarei (bachaufwärts) und in Richtung Ortenburg (bachabwärts) abgesucht. Vom Bereich der Fischerhütte bis etwa auf Höhe des Volksfestplatzes in Ortenburg sind in der Folge noch weitere verendete Fische an der Wasseroberfläche festgestellt worden.

Von der Polizei und einem Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes wurden neben Wasserproben an verschiedenen Stellen auch verendete Fische für weitere Untersuchungen entnommen. Derzeit kann u. a. nicht ausgeschlossen werden, dass im Zusammenhang mit dem Gefahrgutunfall über ein Leitungssystem gebundenes Ammoniak im flüssigen Zustand in den Bachlauf gelangte. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 29.06.2023, 13.00 Uhr