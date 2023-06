BAD KISSINGEN. Am Mittwochabend ist in einem Mülltonnenlagerraum ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Bad Kissingen hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Schweinfurt aufgenommen.



Am Mittwoch ging gegen 21:50 Uhr die Mitteilung über Flammen aus einem im Innenhof des Landratsamtes befindlichen Lagerraum für Mülltonnen ein. Die örtliche Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Die Löschmannschaft brachte das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden.



Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen ist, wird nun von der Kriminalpolizei Schweinfurt untersucht. Die Ursache ist bislang noch unklar. Die Flammen haben teilweise auch die Fassade des Landratsamtes beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.