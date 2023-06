SELB, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht auf Donnerstag brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Selb. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Gegen 21 Uhr brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße im Selber Vorwerk. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle

und löschte den Brand. Alle Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen, mussten jedoch über Nacht anderweitig unterkommen.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Brandort an die Kriminalpolizei Hof übergeben, welche die Ermittlungen in alle Richtungen führt.