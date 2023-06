NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Ein geschädigtes Paar aus dem Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab interessierte sich für den Kauf eines Wohnmobils und informierte sich darüber im Internet. Schließlich fanden sie eines das ihren Wünschen entsprach und kauften es in der vergangenen Woche in Frankreich. Sie übergaben einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag in bar an den Verkäufer. Den Rest, ebenfalls ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag, sollte das Paar von zu Hause aus überweisen.

Um die Bankverbindung des Mannes zu erhalten, nahmen die Käufer Kontakt mit dem Verkäufer auf. Dieser war jedoch bis dahin nicht mehr erreichbar. Da sich mittlerweile ein ungutes Gefühl einschlich, legte das Paar die Geschichte bei der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Waldnaab dar. Die Polizisten überprüften das Fahrzeug und stellten fest, dass es in Frankreich gestohlen worden war. Geschädigter des Diebstahls war ein Tourist aus der Schweiz. Darüber hinaus kam bei der genaueren Kontrolle heraus, dass Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein im Bundesgebiet bei einem Einbruch blanko gestohlen und unerlaubt die Daten des Wohnwagens aufgebracht worden waren.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden sicherte Spuren und führt die weiteren Ermittlungen nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

Das Bundeskriminalamt informierte heute in ihren Social-Media-Kanälen mit einem Warnhinweis über dieses Phänomen:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0e5XJohWHsRx4FXikKSX6X85fzcetzwnHkR7fKBZNMogZnQwwX36TFE7BqmPaNpnGl&id=100064842933896