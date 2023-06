REGENSBURG. Am Dienstagabend ging ein Mann im Bereich des Haidplatzes umher und hantierte dabei mit einem Brotmesser. Er bedrohte mit dem Messer mehrere Passanten. Die Polizei nahm den Mann fest und ermittelt wegen verschiedener Straftaten.

Am 27. Juni 2023, gegen 18:50 Uhr, teilten Passanten der Polizei mit, dass im Bereich des Haidplatzes ein Mann mit einem Brotmesser in der Hand unterwegs sei. Er soll mehrmals Schneidebewegungen mit dem Messer in Richtung einiger Passanten, darunter auch Kinder, ausgeführt haben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm den 29-jährigen Mann nahe der Eisernen Brücke fest. Der Mann war schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, auch wegen Körperverletzungsdelikten.

Am Haidplatz soll der Mann ein Schaufenster mit einer Flasche zerkratzt und somit beschädigt haben. Der Sachschaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen.

Im Übrigen schlitzte der Mann mit dem mitgeführten Messer das Verdeck eines abgestellten Kinderfahrradanhängers auf.

Insbesondere auch durch das couragierte und umsichtige Handeln einiger Passanten wurde ein schnelles Eingreifen der Polizei und somit auch die schnelle Festnahme des Mannes ermöglicht.

Zeugenaufruf:

Die Polizei sucht den oder die Besitzer/in des Fahrradanhängers. Der Fahrradanhänger war am Alten Rathaus abgestellt und wurde beschädigt. Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888.

Melden Sie sich auch bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, falls Sie von dem Mann bedroht oder sonst geschädigt wurden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernimmt die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Am 28. Juni 2023 entschied der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg über die Fortdauer der Festnahme. Es erging Haftbefehl, die Polizei brachte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.