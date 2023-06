1246 - Mädchen unsittlich berührt – Zeugen gesucht

Mering – Am Dienstag (20.06.2023) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 13-Jährige in der Wallbergstraße.

Gegen 20.00 Uhr befand sich das Mädchen auf dem Nachhauseweg und schob ihr Fahrrad neben sich her. Der bislang unbekannte Täter näherte sich von hinten an und berührte das Mädchen am Gesäß. Das Mädchen setze sich schließlich auf ihr Fahrrad und fuhr weg. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 175cm, 20-30 Jahre, schlank, dunkle kurze leicht lockige Haare, 3-Tage-Bart, kleine Brille, dunkler Teint, ausländisches Aussehen, schwarzer Kapuzenpullover mit weiß/blauer Aufschrift, blaue lange Jeans, weiße Turnschuhe, sprach gebrochen deutsch

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tat oder Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

1247 – Unbekannte brechen in Baumarkt ein

Lauingen – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in einen Baumarkt in Lauingen eingebrochen. Der oder die Täter flüchteten anschließend.

Im Zeitraum von 27.06.2023, 17.30 Uhr, bis 28.06.2023, 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baumarkt in der Riedhauser Straße. Im Gebäude suchten die Täter offenbar nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend. Ein genauer Beute- und Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat bereits die Ermittlungen übernommen. Dabei werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 09071/560 zu melden.

1248 – Nach Unfall geflüchtet

Autobahn A8/ AS Burgau/Zusmarshausen /FR München – Am vergangenen Montag (26.06.2023) ereignete sich auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen ein Verkehrsunfall. Einer der Beteiligten flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17.40 Uhr war ein 20-jähriger Audifahrer auf der Autobahn A8 in Richtung München unterwegs. Als sich der 20-Jährige auf der linken Spur befand, wechselte ein bislang Unbekannter unvermittelt von der mittleren auf die linke Spur. Der 20-Jährige musste sofort abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi geriet dabei ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Schließlich kam der Audi im Grünstreifen zum Stehen. Das bislang unbekannte Fahrzeug fuhr ohne Anzuhalten weiter. Der 20-Jährige blieb unverletzt, bei seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun nach dem unbekannten Unfallverursacher und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

1249 - Bei Pkw-Aufbruch festgenommen

Dillingen - Am Dienstag (27.06.2023) gegen 10.00 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann in der Konviktstraße beobachtet, wie dieser eine Baustelle an der Bonaventura-Realschule betrat und dort die nicht versperrten Baustellenfahrzeuge durchsuchte. Kurz darauf begab er sich in Richtung des Parkhauses an der Bahnhofstraße, wo er erneut versuchte, dort abgestellte Pkws zu öffnen. Hierbei konnte er von einer verständigten Streifenbesatzung festgenommen werden. Bei dem 59-Jährigen konnte zwar kein Diebesgut, jedoch ein Aufbruchwerkzeug aufgefunden werden. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

1250 - Rehkitz verfängt sich in Zaun

Hollenbach - Am 27.06.23, gegen 16.00 Uhr, fand eine Spaziergängerin an einem Waldrand etwa 300 Meter südlich des Sportplatzes (Raiffeisenstraße) ein Rehkitz, welches sich mit den Hinterläufen in einem Drahtzaun verfangen hatte. Das Kitz konnte sich nicht mehr selbst befreien und schrie lautstark. Der von der Polizei verständigte Jagdbeauftragte befand sich zufälligerweise in der Nähe der Örtlichkeit und konnte das augenscheinlich unverletzte Tier befreien.