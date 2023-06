Frontal gegen Baum gefahren – 20-Jähriger erleidet tödliche Verletzungen – Polizei sucht Zeugen

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach ist ein 20-Jähriger am Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Eschau und Mönchberg mit seinem Audi von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er kurz nach dem Unfall verstarb. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallherganges sucht die Polizei Obernburg nach Zeugen.

Kurz vor 11:00 Uhr teilte ein unbeteiligter Autofahrer dem Notruf von Feuerwehr und Rettungsdienst mit, dass vor dem Ortseingang von Mönchberg ein Audi von der Staatsstraße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen ist. Dem Sachstand nach fuhr der 20-Jährige von Eschau kommend in Richtung Mönchberg und kam wohl ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Trotz aller Bemühungen der alarmierten Feuerwehren, des Rettungsdienstes und Notarztes verstarb der junge Mann kurz nach dem Unfall.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zog die Polizei Obernburg einen Unfallsachverständigen hinzu, der die genaue Rekonstruktion des Unfallherganges unterstützen wird. Zur genauen Klärung sucht die Polizei auch nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Rabiater Ladendieb schubst Ladendetektiv zur Seite - Polizei fahndet nach drei Ladendieben und sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der City-Galerie hatte am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr zwei Männer und eine Frau dabei beobachtet, wie sie Kinderkleidung in einem Koffer verstauten. Als das Trio das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach der Mitarbeiter sie an.

Die drei Personen versuchten sofort in unterschiedliche Richtungen zu fliehen. Einen Mann konnte der Detektiv jedoch kurzfristig an den Armen festhalten. Dieser leitstete dabei erheblichen Widerstand und konnte sich aus dem Griff befreien. Kurze Zeit später entdeckte der Mitarbeiter einen der Tatverdächtigen am Ausgang des Einkaufszentrums zum Parkhaus im ersten Obergeschoss und versuchte ihn wieder festzuhalten. Der Tatverdächtige konnte sich jedoch erneut gewaltsam der Festhaltung entziehen.

Das Trio konnte wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1:

Weiblich, ca. 160 groß, ca. 25 Jahre alt

Auffällig lange Haare, osteuropäische Erscheinung

Täter 2:

Männlich, ca. 200 cm groß, ca. 40 Jahre alt

Kräftige Statur, osteuropäische Erscheinung

Täter 3:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt

Extrem kurz rasierte Haare, dunkel gekleidet, südländische Erscheinung.

Bei ihrer Flucht ließen die Täter den Koffer zurück, indem sich Babybekleidung im Wert von knapp 2.000 Euro befand.

Zur Aufklärung der Tat setzt die Polizei Aschaffenburg auch auf Zeugen, die den Vorfall in der City-Galerie gegen 14:00 Uhr bemerkt haben und weitere Hinweise zu den Tätern und ihre Fluchtrichtung machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Exhibitionist im Büro eines Immobilienmaklers

ASCHAFFNENBURG. Während der Immobilienberatung hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagnachmittag sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Polizei Aschaffenburg sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter.

Der Unbekannte betrat gegen 15:20 Uhr das Büro des Immobilienmaklers und fragte, ob er sich setzen dürfte. Eine Mitarbeiterin führte ihn in einen Besprechungsraum und brachte ihm ein Glas Wasser. Während der Beratung fiel ihr plötzlich die ungewöhnliche Armbewegung des Interessenten auf. Als sie aufstand, stellte sie fest, dass der Mann während des Gesprächs sexuelle Handlungen an sich vornahm und sein Geschlechtsteil entblößt hatte.

Nachdem die Mitarbeiterin den Unbekannten vehement aufgefordert hatte, sofort das Büro zu verlassen, entfernte er sich in Richtung Erbsengasse.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm groß, 25 - 35 Jahre alt

Südländisches Aussehen mit braunem Hautteint

Kurze bis mittellange dunkle Haare, vorne nach oben gestylt

Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit Rundkragen ohne Aufdruck, einer kurzen hellen Jeans, schwarzer Rucksack

Der Täter sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Zur Aufklärung der Tat such die Polizei Aschaffenburg nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Falsche spanische Identitätskarte im Reisegepäck - Polizei ließ sich nicht täuschen

ASCHAFFENBURG. Im Zuge einer Polizeikontrolle am Dienstagnachmittag stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bei einer spanischen Identitätskarte Fälschungsmerkmale fest und nahmen den Besitzer der Karte vorläufig fest.

Am Parkplatz Strietwald Süd an der A3 unterzogen die Beamten gegen 17:15 Uhr einen voll besetzten BMW einer Kontrolle. Ein 48-Jähriger wies sich dabei mit einem kamerunischen Pass aus. Bei der Kontrolle des Reisegepäcks fand sich eine spanische Identitätskarte, die verschiedene Fälschungsmerkmale aufwies und offensichtlich ebenfalls von dem 48-Jährigen verwendet wurde.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte ihn zur Dienststelle nach Hösbach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Vor der Berufsschule in der Gartenstraße ist am Dienstag in der Zeit von 07:45 bis 14:00 Uhr ein schwarzer Opel Astra im Bereich des Hecks beschädigt worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.