WÜRZBURG / DÜRRBACHAU. In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein Unbekannter in ein Fabrikgebäude ein. Er beschädigte mehrere Fenster, Türen und einen Tresor. Zur Aufklärung der Taten sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen.

Am Dienstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter den Einbruch in der Nördlichen Hafenstraße und verständigte die Polizei. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein Unbekannter zwischen 22:00 Uhr und 05:15 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäudeinnere gelangte. Auf der Suche nach Beute beschädigte der Dieb mehrere Türen und machte sich schließlich an einem Tresor zu schaffen. Der Unbekannte nahm einen geringen Bargeldbetrag an sich und entkam unerkannt. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im jeweiligen Tatzeitraum in Würzburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.