PASSAU. Bei Arbeiten auf dem Flachdach eines Neubaus in der Wiener Straße geriet dort gelagertes Material in Brand. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Am 27.06.2023, gegen 15:30 Uhr, führte ein 51-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma Arbeiten auf dem Flachdach eines Neubaus in der Wiener Straße durch. Dabei geriet dort gelagertes Dämmmaterial in Brand. Das Feuer griff schnell auf weiteres dort befindliches Baumaterial und Werkzeug über und breitete sich aus. Ein 48-jähriger Kollege wollte den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt und bereits wieder entlassen.

Es waren rund hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr Passau und umliegenden Feuerwehren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren sechsstelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Veröffentlicht am: 28.06.2023, 13:10 Uhr