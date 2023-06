DACHAU; Am Nachmittag des gestrigen Tages trat in einer Parkanlage im Dachauer Osten ein Exhibitionist auf. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Einer 26-jährigen Dachauerin fiel gestern (27.06.2023) in der Carl-Thiemann-Anlage an der Sudetenlandstraße gegen 16:45 Uhr ein Mann auf, der sich im Gebüsch versteckte. Der bislang Unbekannte manipulierte an seinem Penis und suchte dabei Blickkontakt zur Geschädigten.

Die Frau verständigte über Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die mehrere Streifenbesatzungen eingebunden waren, verlief ohne Ergebnis.

Der Unbekannte, der sich in Richtung Sudetenland- oder Troppauer Straße entfernte, kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 25 Jahre alt

ca. 175 cm groß

asiatisches Aussehen

schlank

dunkle gegelte Haare, an den Seiten kurz geschnitten

bekleidet mit einem dunklen Pulli und dunkler, langer Hose

Die Kriminalpolizeiinspektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter 08141/6120 entgegengenommen.