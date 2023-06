1054. Größerer Polizeieinsatz aufgrund Verstößen nach dem Waffengesetz – Trudering

Am Dienstag, 27.06.2023, gegen 15:45 Uhr, verständigte eine Zeugin den Notruf 110 der Münchner Polizei, da sie soeben in der Waldstraße in Trudering auf der Straße eine männliche Person wahrgenommen hat, welche eine vermeintliche Schusswaffe in der Hand hielt. Aufgrund des Meldebildes und der unklaren und möglicherweise gefährlichen Situation wurden sofort mehr als zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung der Mitteilerin konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einer Straße in der Nähe erkannt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung des 61-Jährigen konnte eine Anscheinswaffe (Dekorationswaffe) sowie ein größeres Feuerzeug in Form eines Revolvers samt Holster aufgefunden werden. Beide Anscheinswaffen und das Holster wurden sichergestellt.

Der 61-jährige Tatverdächtige wurde wegen Verstößen nach dem Waffengesetz angezeigt. Da der 61-Jährige auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, musste er anschließend in einem entsprechenden Krankenhaus untergebracht werden.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1055. Raub einer Armbanduhr – Schwabing

Am Dienstag, 27.06.2023, gegen 20:45 Uhr, befand sich ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seiner Begleiterin als Fußgänger in der Haimhauser Straße. Ein bislang unbekannter Täter entriss dem 46-Jährigen unvermittelt seine Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Münchner Freiheit.

Nach kurzer Verfolgung wurde der Täter dort vom 46-Jährigen eingeholt. Daraufhin kam es zu einem kurzen Handgemenge, wobei der 46-Jährige zu Boden ging und sich leichte Verletzungen zuzog. Anschließend flüchtete der Täter als Sozius auf einem an der Münchner Freiheit wartenden Motorroller. Die Begleiterin alarmierte den Polizeinotruf 110. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen über zehn Streifen beteiligt waren und die über eine Stunde andauerten. Die Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Die Armbanduhr hat einen Wert von über 100.000 Euro. Durch den Sturz zog sich der 46-Jährige nicht behandlungsdürftige Verletzungen zu.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haimhauser Straße und Münchner Freiheit (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1056. Festnahme nach erneutem Diebstahl – Moosach

-siehe Pressebericht vom 23.06.2023, Nr. 1021

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 22.06.2023, gegen 12:15 Uhr, zu mehreren Diebstählen in einem Einkaufszentrum in Moosach, begangen durch einen 31-jährigen Tatverdächtigen. Nach der Anzeigenbearbeitung und einer richterlichen Überprüfung wurde er wieder entlassen.

Am Dienstag, 27.06.2023, gegen 15:30 Uhr, wurde der 31-jährige syrische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in München erneut beim Diebstahl im selben Einkaufszentrum beobachtet werden. Der 31-Jährige hatte hierzu Bekleidungsstücke im Wert von mehr als 500 Euro in einer extra für den Diebstahl präparierten Tasche verstaut.

Ein Angestellter des Ladengeschäftes informierte deshalb den Polizeinotruf 110. Der 31-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion gebracht. Da der 31-jährige Tatverdächtige auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde er anschließend durch die Polizeibeamten in einem Krankenhaus untergebracht.

Im Laufe des heutigen Tages wird ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München über die weitere Haftfrage des 31-Jährigen entscheiden.

Das Kommissariats 26 hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls übernommen.

1057. Raubdelikt – Moosach

Am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 03:40 Uhr, befand sich eine 79-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem Weg zu einer nahegelegenen Bushaltestelle Hasenbergl. Auf dem Weg passierte sie einen dortigen Fußgängerabgang zu einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes. Als sie den Fußgängerabgang hinabging, kamen der 79-Jährigen zwei männliche unbekannte Täter entgegen.

Diese gingen nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst an der 79-Jährige vorbei, drehten dann aber um und einer der beiden unbekannten Täter schlug der 79-Jährigen einmal in den Rücken. Als sich die 79-Jährige daraufhin verbal zur Wehr setzte, schlug derselbe Täter die 79-Jährige erneut gegen den Oberkörper. Anschließend schubst er die 79-Jährige nach hinten, woraufhin diese zu Boden fiel.

Der Täter entriss der 79-Jährigen daraufhin ihre beiden Handtaschen. Anschließend ergriffen beide Täter die Flucht.

Nach Verständigung des Polizeinotrufs durch einen Zeugen wurden unmittelbar Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Die 79-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raub und gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca.180 cm groß, dunkle Haare

Täter 2:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, blonde Haare

Bei den beiden entwendeten Handtaschen handelt es sich jeweils um eine rote und schwarze Lederhandtasche.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Helenestraße, Weizenstraße, Blodigstraße, Dülferstraße sowie dem dort befindlichen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes, Frühlingsanger und Linkstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1058. Raubdelikt – Englischer Garten

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 23:40 Uhr, befand sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg zusammen mit Freunden im Englischen Garten. Als er sich alleine weg ging, wurde er zunächst von zwei männlichen unbekannten Tätern im südlichen Bereich des Englischen Gartens angesprochen und um Zigaretten gebeten.

Zu diesem Zeitpunkt traten zwei weitere unbekannte Täter an den 18-Jährigen heran. Von einem dieser Täter wurde der 18-Jährige von hinten am Hals festgehalten und zugleich mit einem spitzen Gegenstand leicht am Unterarm verletzt.

Ein anderer Täter entriss dem 18-Jährigen die Umhängetasche und entnahm aus dem darin befindlichen Geldbeutel das Bargeld. Bevor alle Täter die Flucht ergriffen, händigten sie dem 18-Jährigen sowohl Umhängetasche als auch Geldbeutel wieder aus.

Der 18-Jährige teilte den Vorfall kurz darauf einer Polizeistreife mit. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter. Die leichte Verletzung des 18-Jährigen am Unterarm bedurfte vor Ort keiner weiteren ärztlichen Versorgung.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Vier männliche Täter, ca. 17-20 Jahre alt, südeuropäische, nahöstliche Erscheinungen, zwei der Täter waren mit Fahrrädern und zwei zu Fuß unterwegs

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich südlicher Bereich des Englischen Gartens, Prinzregentenstraße und Lerchenfeldstraße (Englischer Garten) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1059. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 26.06.2023, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding am Hauptbahnhof von einem unbekannten Mann angesprochen, ob der 21-Jährige diesem einen 20-Euro-Schein wechseln könne.

Während der 21-Jährige in seiner Geldbörse nachsah, ob ihm dies möglich wäre, fragte er den unbekannten Täter, ob dieser überhaupt einen 20-Euro-Schein bei sich hätte. In diesem Moment griff der unbekannte Täter nach den beiden 10-Euro-Scheinen, die der 21-Jährige bereits in der Hand hielt.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, wobei der unbekannte Täter den 21-Jährigen wegstieß und ihm dessen Geldbeutel und die beiden Banknoten entriss. Als der 21-Jährige versuchte, den Täter festzuhalten und an der Flucht zu hindern, machte dieser eine drohende Geste. Der 21-Jährige ließ daraufhin vom Täter ab und dieser ergriff die Flucht. Der 21-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Er alarmierte den Polizeinotruf 110, woraufhin von der Polizei Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Der Täter konnte mit Hilfe von vorhandenen Videoaufzeichnungen durch die eingesetzten Polizeibeamten erkannt und kurze Zeit später in der Nähe auf einer Straße vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 42-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach. Nach dem der 42-Jährige in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, wurde er zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.