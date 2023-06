MARKT BIBART. (754) Am Dienstagnachmittag (27.06.2023) geriet ein Brennstofflager in einem Betrieb zur Herstellung von Holzprodukten in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim) in Brand. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.



In den Nachmittagsstunden ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über einen mutmaßlichen Brand in einem Holzverarbeitungsbetrieb in der Straße „Fuchsau“ ein. Als verständigte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch am Brandort eintrafen, nahmen die Beamten eine starke Rauchentwicklung aus einem Brennstofflager auf dem Firmengelände wahr.

Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren öffneten das Lager und konnten den entstehenden Brand zügig unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis etwa 21:00 Uhr an. Verletzt wurde aktuellen Erkenntnissen zufolge niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind derzeit noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch.



Erstellt durch: Christian Seiler