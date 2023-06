WÜRZBURG/LENGFELD. Im Zeitraum Mitte Mai bis Ende Juni entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Pkw der Marke Saab aus einer Tiefgarage. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagnachmittag hat der Besitzer eines blauen Saab Cabrio den Diebstahl seines Fahrzeugs bei der Polizei angezeigt. Der Fahrer hatte das Fahrzeug am 18.05.2023 in einer privaten Tiefgarage am Sonnenhof in Lengfeld geparkt. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Die Ermittler bitten nun auch die Bevölkerung zur Aufklärung des Diebstahls um Hinweise.

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.