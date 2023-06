WORINGEN. Beamte der Grenzpolizei Lindau fanden bei einer Verkehrskontrolle fünf Kilogramm Kokain auf. Ein 28-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Sonntagmittag kontrollierte eine Streife der Grenzpolizei Lindau im Rahmen der Schleierfahndung auf der BAB A7 einen 28-jährigen albanischen Fahrzeugführer auf der Durchreise. Bei der Kontrolle in Woringen stellten die Beamten einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges mit italienischer Zulassung wurden in einem Versteck circa fünf Kilogramm Kokain aufgefunden. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen vor Ort vorläufig fest und stellten das Betäubungsmittel sicher.

Der Tatverdächtige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl. Der 28-Jährige wurde im Anschluss an eine bayerische Justizvollzuganstalt übergeben.

Das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).