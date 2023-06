WARNGAU, LKR. MIESBACH. Am Dienstagnachmittag, 27. Juni 2023, kam es auf einer Ortsverbindungsstraße im Gemeindebereich von Warngau zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein Pkw-Fahrer (52), der mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, verstarb nach seiner Einlieferung in einem Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Holzkirchen führt die Untersuchungen in der Sache.

Am gestrigen Dienstag (27.06.2023) erhielt die Polizei um kurz nach 16.30 Uhr die Mitteilung über einen Verkehrsunfall in Warngau. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 52-jähriger Mann aus Valley mit seinem Pkw Ford auf der Ortsverbindungsstraße von Piesenkam nach Warngau gefahren und aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Der Pkw war anschließend frontal mit einem Baum kollidiert. Der 52-Jährige erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

An der Unfallstelle übernahm die Polizeiinspektion Holzkirchen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw als Beweismittel sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Die Ortsverbindungsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 3 ½ Stunden gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Piesenkam, Warngau und Schaftlach waren mit 45 Helfern vor Ort.