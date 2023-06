BAYREUTH. Im Zeitraum vom 24. Juni bis 26. Juni wurde in die Grundschule in der Schulstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet hierzu um Hinweise.

Unbekannte Täter brachen vom 24. Juni bis 26. Juni in die Grundschule in der Schulstraße ein. Im Gebäude durchwühlten die Täter zahlreiche Klassenzimmer und das Büro des Hausmeisters. Dabei entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Außerdem versuchten sie, den Tresor im Sekretariat gewaltsam zu öffnen. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 800 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0921/506-0.