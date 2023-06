LAM. LOHBERG. LKR. CHAM. Am Sonntag, den 25. Juni 2023, kam es in Lam zu einem versuchten Raubdelikt. Der mutmaßliche Täter leistete bei der Festnahme Widerstand gegen die Polizeibeamten. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes. Der Geschädigte wollte sich gerade eine Pizza in einer Pizzeria in Lam holen, als der Tatverdächtige versuchte ihm seine Badetasche zu entreißen. Im weiteren Verlauf schlug der 21-Jährige weitere zwei Personen. Diese wollten den 20-Jährigen unterstützen, da sie sahen, dass er vom mutmaßlichen Täter körperlich angegangen wurde. Aufgrund des Vorfalls wurde die Polizei alarmiert. Es wurde zwei Personen verletzt.

Die Streifenbesatzung konnte den Tatverdächtigen schließlich bei seiner Wohnadresse in Lohberg antreffen und festnehmen. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Im Anschluss an die Tat wurde der 21-Jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in einer Fachklinik untergebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, den 26. Juni 2023, nach ärztlicher Entlassung des 21-Jährigen aus der Fachklinik, wurde über die sozialen Medien bekannt, dass der tatverdächtige Lohberger Drohungen gegen konkret benannte Personen aussprach. Dieser konnte bis dato noch nicht von der Polizei angetroffen werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befindet sich der Mann erneut in einem psychischen Ausnahmezustand. Von einer konkreten Gefährdung für Unbeteiligte ist nicht auszugehen.

Der 21-jährige Mann wird wie folgt beschrieben:

1,75 m groß

schlanke Statur

lediglich mit Jeans bekleidet

ohne Oberbekleidung

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie den Mann im Bereich Lohberg sehen, sprechen Sie diesen nicht an, sondern informieren die Polizei über Notruf. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.