1053. Größerer Polizeieinsatz aufgrund von Knallgeräuschen - Westend

Am Dienstag, 27.06.2023, gegen 11:05 Uhr, meldete ein Zeuge dem Polizeinotruf 110, dass es in einem Innenhof eines Anwesens in der Westendstr. soeben mehrere Knallgeräusche gegeben hätte.

Umgehend wurden mehr als 10 Streifen, unter anderem Spezialeinsatzkräfte, zum Einsatzort geschickt, um die Situation zu klären.

Vor Ort konnte aufgrund von Zeugenangaben eine Wohnung lokalisiert werden, in der die Geräusche entstanden sein könnten.

Eine 43-Jährige und ein 32-Jähriger konnten gegen 11:40 Uhr beim Verlassen der Wohnung angetroffen werden. Bei einer durch die Polizei durchgeführten Durchsuchung der Wohnung konnte im Schlafzimmer eine Schreckschusswaffe samt Munition aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 32-Jährige mit der Waffe Schüsse aus einem Fenster abgegeben hatte.

Beide Personen wurden zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes zu einer Polizeiinspektion mitgenommen. Der 32-Jährige wurde wegen Verstößen nach dem Waffengesetz angezeigt und danach wieder entlassen. Die Waffe und die Munition wurden sichergestellt.

Die 43-Jährige wurde aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Dieser Gewahrsam und die polizeiliche Sachbearbeitung in Bezug auf ihre Person dauern noch an.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Im Verlauf des Polizeieinsatzes kam es aufgrund kurzfristiger Absperrmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen.