WÜRZBURG / SANDERAU. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte eingebrochen. Er entwendete Bargeld und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch in der Randersackerer Straße muss sich dem Ermittlungsstand nach am Montag im Zeitraum zwischen 00:20 Uhr und 10:00 Uhr ereignet haben. Der Täter war durch ein Fenster in den Innenraum der Gaststätte gelangt, bevor er sich auf die Suche nach Beute machte. Er entwendete eine Geldsumme im dreistelligen Bereich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wer im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.