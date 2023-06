HAßFURT. Am Montag in den frühen Morgenstunden ist ein Schnellrestaurant zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Männer konnten mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt entkommen. Zur Aufklärung der Taten sucht die Kripo Schweinfurt auch nach Zeugen.

Eine Mitarbeiterin des Schnellrestaurants Am Sterzelbach stellte den Einbruch am Morgen fest, als sie das Geschäft betrat. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass gegen 02:45 Uhr drei Täter gewaltsam in das Restaurant eindrangen und sich bis 05:00 Uhr mit verschiedenen Werkzeugen an dem Tresor zu schaffen machten. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten sich die Täter schließlich unerkannt aus dem Staub und hinterließen einen Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im jeweiligen Tatzeitraum in Haßfurt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.