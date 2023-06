FRONTENHAUSEN, MAMMING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße wurde vermutlich in der Nacht von Montag, 26.06.2023 auf Dienstag, 27.06.2023, Ziel von Einbrechern.

Bislang unbekannte Täter haben sich zunächst gewaltsam Zugang zu der Arztpraxis verschafft und im Anschluss eine Geldkassette mit Bargeld sowie einen Würfeltresor mit Arzneimittel entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet im Zuge ihrer Ermittlungen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Ein weiterer Einbruch hat sich ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Arztpraxis in der Flurstraße in Mamming ereignet. Nachdem sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft haben, wurde eine Spardose mit geringen Mengen Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Auch hier bitten die Ermittler der Kripo Landshut um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 27.06.2023, 13.55 Uhr