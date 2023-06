NEUMARKT I. D. OPF. Am Samstagabend schoss eine Person mit einem Luftgewehr mehrmals auf den Balkon seiner Nachbarn. Glücklicherweise verletzten die Geschoße niemanden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Am 24. Juni 2023, gegen 20:00 Uhr, nahmen Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine Art „Schuss“ wahr, als sie auf dem Balkon saßen. Weitere derartige Geräusche folgten, die am Balkon angebrachte Sichtschutzwand sei dadurch beschädigt worden. Zudem hätte das Kind der Familie in unmittelbarer Nähe der Beschädigungen gespielt.

Wo die Geräusche ihren Ursprung hatten, konnte vor Ort zunächst nicht ausgemacht werden. Als die Polizei mit der Anzeigenaufnahme beschäftigt war, kam es zu einer erneuten Schussabgabe in die Nähe des Balkons. Die Beamten sahen sofort einen Mann auf einem nahegelegenen Balkon, der ein Luftgewehr in der Hand hielt.

Die Beamten nahmen mit dem 63-jährigen Tatverdächtigen Kontakt in dessen Wohnung auf. Er räumte das Geschehen ein. Sie fanden auch das Luftgewehr. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Delikten nach dem Waffengesetz. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der Mann von der Polizei entlassen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.