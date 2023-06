KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Dienstagmorgen des 27. Juni 2023 brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Rosenheimer Straße ein und erbeuteten Schmuck. Die Kriminalpolizei Rosenheim bittet hierzu um Hinweise.

Das Ziel von Einbrechern wurde am frühen Dienstagmorgen (27. Juni 2023) in der Zeit von 3.25 bis 3.40 Uhr ein Juweliergeschäft in der Rosenheimer Straße. Die Täter zerstörtern den Glaseinsatz der Eingangstüre und drangen in das Ladengeschäft ein. Die beiden Täter hielten sich nur wenige Minuten im Geschäft auf und flüchteten anschließend mit Schmuck auf einem Motorroller. Ein Anwohner wurde auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Laut Angaben des Mitteilers handelte es sich um männliche Täter im geschätzten Alter von 18 – 25 Jahren.

Ein Täter trug eine helle Kapuzenjacke bzw. Hoodie und eine helle Hose, der zweite Einbrecher ein dunkleres Oberteil mit Kapuze und eine dunkle Hose. Beide waren mit Sturmhauben maskiert und flüchteten nach der Tat mit einem lauten Sport-Motorroller mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Die sofort daraufhin eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Bei den Fahndungsmaßnahmen waren mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Ailbing sowie umliegender Dienststellen beteiligt. Des Weiteren war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die ersten Ermittlungen wurden von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bad Aibling übernommen. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die weiteren Ermittlungen. Diese werden nun vom zuständigen Fachkommissariat 2, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich bewegen. Der genaue Beuteschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Ermittler des Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 um Hinweise: