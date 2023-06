NIEDERFÜLLBACH, LKR. COBURG. Die Polizeiinspektion Coburg sucht nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B303 bei Niederfüllbach nach Zeugen.

Kurz nach 8 Uhr kam es am gestrigen Montag auf der B303 bei Niederfüllbach zu dem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Lastwagenfahrer befuhr die B303 von Roth am Forst kommend in Richtung Coburg und wollte nach links in den Erlenweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit ihm frontal. Der Motorradfahrer erlag trotz sofort erfolgter Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wir berichteten.

Die Polizeiinspektion Coburg sucht nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfall machen?

Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Polizeiinspektion Coburg zu melden.