1044. Raub eines Mobiltelefons – Maxvorstadt

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 07:00 Uhr, befand sich ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München in der Ludwigstraße. Auf Höhe der Galeriestraße wurde er als Fußgänger von mehreren unbekannten Personen angesprochen und er sollte sein Handy übergeben. Nachdem der 26-Jährige nicht auf diese Forderung einging und weiterging, ist er kurze Zeit später von einem der unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

In Folge des Schlages verlor der 26-Jährige das Bewusstsein und blieb am Boden liegend zurück. Als er von einer weiteren unbekannten Person liegend geweckt worden war, musste er feststellen, dass sein Handy nicht mehr da war. Die unbekannten Täter waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Circa vier Stunden nach der Tat meldete der 26-Jährige diesen Vorfall bei einer nahegelegenen Polizeiinspektion.

Der 26-Jährige wurde bei diesem Übergriff leicht verletzt. Er musste vorsorglich wegen einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Odeonsplatz, Ludwigstraße, Galeriestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die unbekannte Person, welche den 26-Jährigen geweckt hat, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1045. Versuchter Raub – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 03:30 Uhr, befanden sich ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München, an der Isar unterhalb der Wittelsbacher Brücke und hörten Musik.

Plötzlich traten drei unbekannte Täter an die beiden heran und forderten die Herausgabe der transportablen Musikbox und von Bargeld. Nachdem die beiden der Aufforderung nicht nachkamen, entstand im Fortgang ein Handgemenge zwischen den Tätern und dem 20-Jährigen. Im weiteren Verlauf wurde der 20-Jährige zu Boden gebracht und gemeinschaftlich durch die Täter getreten und geschlagen. Infolge dessen gelang es den drei Tätern, dem 20-Jährigen die Musikbox zu entreißen.

Als der 19-Jährige seinem Freund zu Hilfe kam, gelang es dem 20-Jährigen auf die Wittelsbacher Brücke zu flüchten und den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Währenddessen kam es zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung, diesmal zwischen den drei Tätern und dem 19-Jährigen. Hierbei konnte der 19-Jährige die zuvor entwendete Musikbox den drei Tätern wieder entreißen. Anschließend flüchteten die drei unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den drei Tätern, konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 15-Jährigen und einen 19-Jährigen, beide mit Wohnsitzen in München. Der dritte Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Der 19-Jährige blieb bei dem Übergriff unverletzt. Der 20-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei gesichert.

Beide Tatverdächtigen sind nach ihrer Festnahme zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht worden und wurden im Anschluss nach der Anzeigensachbearbeitung von dort aus entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1046. Mehrere Wohnungseinbrüche; Festnahme eines Tatverdächtigen – Bogenhausen

In Bogenhausen kam es im Zeitraum von Montag, 26.06.2023, gegen 08:30 bis 11:40 Uhr, zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Fall 1:

In der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 11:40 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kulmer Straße in Bogenhausen. Die Wohnungsinhaber waren während des Einbruchs abwesend.

Sämtliche Räumlichkeiten wurden von dem oder den Tätern nach Stehlgut durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Fall 2:

Gegen 11:10 Uhr konnte ein Zeuge beobachten wie gerade zwei bislang unbekannte Täter versuchten über den Gartenzaun auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses in der Denninger Straße zu klettern. Nachdem sie von dem Zeugen angesprochen wurden, gaben die zwei Täter an, dass sie die Gärtner dieses Anwesens seien. Anschließend entfernten sich die beiden unbekannten Täter in unbekannte Richtung und ließen von ihrem Vorhaben auf das Grundstück zu gelangen ab.

Er verständigte verspätet den Polizeinotruf 110 über diesen Vorfall.

Fall 3:

Um 11:40 Uhr kehrte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Soldauer Straße zurück zu seinem Wohnanwesen. Als er gerade seine Eingangstüre aufsperren wollte, bemerkte er, dass bei ihm eingebrochen worden war. Bei der Begutachtung seines Hauses konnte er zwei ihm unbekannte Personen auf dem Balkon im ersten Obergeschoss wahrnehmen.

Als die zwei unbekannten Täter den Bewohner wahrnahmen, flüchteten sie aus dem Wohnanwesen. Dieser nahm daraufhin die Verfolgung der beiden Täter auf und konnte zusammen mit einem auf die Situation aufmerksam gewordenen Bauarbeiter einen der flüchtenden Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen um einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde von der eintreffenden Streifenbesatzung der Münchner Polizei vorläufig festgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem zweiten Täter erbrachte keine Hinweise.

Es wurden mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen konnten mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden werden, welches dem Einbruch in der Soldauer Straße zugeordnet werden konnte.

Die Münchner Kriminalpolizei führte an allen drei Tatorten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der ähnlichen Vorgehensweise wird ein Tatzusammenhang geprüft.

In allen drei Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) die Ermittlungen übernommen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m – 1,80 m groß, kräftig, bekleidet mit weißem Sweatshirt mit blauer Aufschrift und dunkler Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Soldauer Straße, Denninger Straße, Kulmer Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1047. Körperverletzungsdelikt – Giesing

Am Montag, 26.06.2023, gegen 18:00 Uhr, kam es in Giesing in einem Geschäft zu einem Streit zwischen zwei Personen (50 und 60 Jahre alt, beide mit Wohnsitzen in München), der sich zu einem Handgemenge entwickelte.

Dabei nahm der 60-Jährige einen spitzen Gegenstand in die Hand und stach mehrmals auf den 50-Jährigen ein. Zeugen verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen zur Örtlichkeit fuhren.

Beim Eintreffen der Beamten waren die beiden nicht mehr vor Ort. Der 50-Jährige war bereits verletzt von Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der 60-jährige Tatverdächtige stellte sich allerdings kurze Zeit später auf einem Polizeirevier. Der 60-Jährige wurde nach den erforderlichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wegen einer gefährlichen Körperverletzung wieder entlassen.

Der 50-Jährige erlitt bei dieser Auseinandersetzung keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Der Grund für die Streitigkeit und die möglichen individuellen Tatbeteiligungen der anwesenden Personen sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1048. Sexualdelikt – Stadtgebiet

Am Sonntag, 25.06.2023, gegen 04:15 Uhr, befand sich eine 27-Jährige mit Wohnsitz in Großbritannien im Eingangsbereichs eines Nachtklubs in München.

Nach dem Besuch des Nachtklubs traf sie im Ausgangsbereich auf einen ihr unbekannten Mann. Nach den ersten Ermittlungen vereinbarten die beiden, dass er sie bis zu ihrem Hotel begleitete. Der unbekannte Mann brachte die 27-Jährige in eine private Wohnung.

Dort angekommen wurde er zudringlich und führte trotz Gegenwehr sexuelle Handlungen an der 27-Jährigen durch. Anschließend verbrachte er sie an eine Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe zum bislang unbekannten Tatort.

Von dort aus fuhr die 27-Jährige zurück zum Hauptbahnhof und verständigte von ihrem Hotel aus die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 – 55 Jahre alt, schwarze graumelierte Haare, schlanke Statur, platte Nase, nahöstliches Aussehen, rasiert, bekleidet mit einem lavendelfarbenem T-Shirt, führte eine orange Einkaufstüte der Firma Oberpollinger mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Sonntag, 25.06.2023, zwischen 04:13 Uhr und 15:44 Uhr, im Bereich des Maximilianplatz, Hauptbahnhof oder einer Bushaltestelle Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1049. Verkehrsunfall; Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß – Oberhaching

Am Montag, 26.06.2023, gegen 07:50 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi Pkw in Oberhaching auf der Dietramszeller Straße in Richtung Oberbiberg. An der Einmündung zu dem Waldweg „Schilcher Geräumt“ wollte der 55-Jährige in diesen abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 72-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Renault auf der Dietramszeller Straße entgegengesetzt in Richtung Oberhaching.

Im Rahmen des Abbiegevorgangs des 55-Jährigen kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Der Pkw des 72-Jährigen stieß dadurch gegen einen Baum und fuhr die an der Straße angrenzende Böschung hinunter, wobei er sich überschlug. Der Pkw kam in der Senke der Böschung auf dem Dach zum Liegen.

Der 72-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Des Weiteren wurden zwei Bäume beschädigt.

Für die Bergung des Pkw musste die Dietramzeller Straße an der Unfallörtlichkeit für zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam hierdurch zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1050. Verkehrsdelikt – Haidhausen

Am Montag, 26.06.2023, gegen 21:05 Uhr, fuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Richard-Strauß-Straße in stadteinwärtiger Richtung. Kurz vor der Kreuzung zur Denninger Straße wurde der 48-Jährige von einem unbekannten männlichen Radfahrer aggressiv angesprochen.

Der 48-Jährige versuchte daraufhin den Radfahrer, der ihn nun auch verfolgte, abzuhängen, was ihm zwischen zeitlich auch gelang. Als der 48-Jährige im weiteren Verlauf jedoch den Radweg der Orleansstraße stadteinwärts befuhr, verspürte er plötzlich einen Stoß am linken Bein und stürzte auf Höhe der Kreuzung zur Rosenheimer Straße zu Boden.

Der unbekannte Radfahrer, der mit einem schwarzen Trekkingbike unterwegs war, hatte den 48-Jährigen an dieser Stelle überholt und dort offenbar auf ihn eingewirkt. Anschließend flüchtete er unerkannt vom Tatort.

Der 48-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1051. Zwei Personen werden aus Gewässer geborgen – Straßlach-Dingharting

Am Montag, 26.06.2023, gegen 14:25 Uhr, meldeten Passanten bei der Rettungsleitstelle eine leblose Person im Deininger Weiher. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Zeugen die weibliche Person bereits ans Ufer gezogen und mit der Erstversorgung begonnen. Die Frau, eine 78-Jährige mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort wurde den Einsatzkräften durch die Zeugen mitgeteilt, dass die Frau zuvor mit einem Mann ins Wasser gegangen sei. Im Rahmen der anschließenden Absuche des Gewässers konnte durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers eine männliche Person aus dem Wasser geborgen werden. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Es handelt sich um einen 82-Jährigen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem Badeunfall ausgegangen. Die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls werden durch das Kommissariat 12 geführt.

1052. Raubdelikt – Laim

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 23:00 Uhr, befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einem Müllhaus einer Wohnanlage. Dort wurde er unvermittelt von einem ihm unbekannten Täter mehrfach gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er zu Boden ging und das Bewusstsein verlor.

Als er wieder aufwachte, bemerkte er, dass seine Armbanduhr und Brille fehlten. Er ging danach zurück in seine Wohnung und am Montag, 26.06.2023 ging er zu seinem Hausarzt, da er nach wie vor Schmerzen im Kopfbereich hatte. Danach ging er zu einer Münchner Polizeiinspektion und zeigte den Vorfall an.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lautensackstraße, Wilhelm-Riehl-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.