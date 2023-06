Im Oktober vergangenen Jahres klingelte das Telefon einer gewieften Dame aus dem Landkreis Hof. Betrüger hatten es auf ihr Erspartes abgesehen und versuchten es mit dem bekannten Schockanruf. Was sie nicht wussten: Es war der 85. Geburtstag der Rentnerin - und die durchschaute das Ganze sofort.

Über Stunden hinweg spielte die Frau den Telefonbetrügern die überrumpelte Seniorin vor und folgte vermeintlich deren Anweisungen. Parallel dazu verständigte ihr Urenkel, der eigentlich mit ihr Geburtstag feiern wollte, die Polizei. Die Betrüger dirigierten die alte Dame im weiteren Verlauf nach Hof. Dort sollte sie Bargeld abheben und es dann in der Nähe an einen angeblichen Staatsanwalt übergeben. Auch hier ließ sich die Rentnerin nicht aus der Ruhe bringen. Als tatsächlich ein Mann an sie herantrat, um das Kuvert an sich zu nehmen, griffen Polizisten der Kriminalpolizei Hof ein und nahmen ihn widerstandslos fest.