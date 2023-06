SELB, LKR. WUNSIEDEL. Einbrecher sind am Wochenende in ein Firmengebäude in Selb eingestiegen. Sie erbeuteten Bargeld, verursachten aber auch einen hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich am Wochenende über ein Tor Zutritt zu dem Firmengebäude in der Breslauer Straße in Selb. In der Halle selbst sowie in den Büroräumen öffneten sie gewaltsam Schränke, Getränkeautomaten und Tresore. Die Einbrecher konnten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag erbeuten. Der Sachschaden beträgt mindestens 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Selb im Bereich der Gebrüder-Netzsch-Straße und der Breslauer Straße gesehen?

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.