WEITRAMSDORF, LKR. COBURG. Dreiste Trickdiebe ergaunerten am Montagnachmittag Zigaretten in einem Supermarkt im Weitramsdorfer Ortsteil Weidach. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 14 Uhr am Montagnachmittag betraten mehrere unbekannte Männer den Supermarkt in der Coburger Straße im Ortsteil Weidach bei Weitramsdorf. Um an Zigaretten zu kommen, gingen sie sehr gezielt vor. Während drei Männer das Personal im Markt ablenkten, konnte ein vierter Zigaretten aus dem Kassenbereich stehlen. Anschließend gelang der Gruppe unerkannt die Flucht. Dem Supermarkt entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Ortsteil Weidach gesehen?

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.