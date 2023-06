SCHEßLITZ, LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Mittwoch vergangene Woche stahlen Unbekannte Wahlwerbung im Stadtgebiet Scheßlitz. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Mittwoch, 21. Juni, wurden im Stadtgebiet Scheßlitz zwei Banner für Wahlwerbung von Unbekannten gestohlen. Die fünf Quadratmeter großen Banner waren an einem Kreisverkehr in der Bamberger Straße und an einer Einfahrt in der Straße Oberend aufgestellt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in Scheßlitz im Bereich der Aufstellorte gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib der beiden Banner machen? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.