LANDSHUT. Am gestrigen Montagabend (26.06.2023) wurden kurz nach 21.00 Uhr Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Haydnstraße verständigt.

Offenbar hat ein bislang Unbekannter mehrere Müllsäcke am Vorderreifen eines in der Haydnstraße (Nähe Rückertstraße) geparkten Fahrzeugs gestapelt und anschließend in Brand gesetzt. Einem Passanten ist es gelungen, den Brand rechtzeitig zu löschen, sodass nach momentanen Ermittlungsstand an dem Fahrzeug kein Schaden entstanden ist. Die Landshuter Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Die Ermittler bitten insbesondere, dass sich eine bislang unbekannte Frau bei der Kriminalpolizei als Zeugin melden möchte, die offensichtlich mehrere Anwohner über den Brand informierte.

Brand in der Herzog-Albrecht-Straße

Ein weiterer Brand ereignete sich heute gegen 03.45 Uhr in der Herzog-Albrecht-Straße. Eine Zeuge bemerkte einen brennenden Roller und verständigte die Feuerwehr. Die Kripo Landshut hat hier ebenfalls die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bitte bei der Kripo unter 0871/9252-0 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler der Kripo Landshut prüfen auch, ob die Brände von Ende Mai 2023 im Zusammenhang mit den beiden aktuellen Bränden stehen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 27.06.2023,10.50 Uhr