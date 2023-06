PETTSTADT, LKR. BAMBERG. Ein 21-Jähriger sollte am Sonntagnachmittag mit seinem Kraftrad, einer schwarzen KTM, auf der Kreisstraße BA21 einer Polizeikontrolle unterzogen werden, da sein Kennzeichen nicht sichtbar war. Hierbei flüchtete er und gefährdete dabei mindestens eine Fahrradfahrerin.

Am Sonntag, 25. Juni, gegen 15.50 Uhr, war der Kraftradfahrer mit seiner schwarzen KTM auf der Bamberger Kreisstraße 21 unterwegs. Da sein Kennzeichen nicht sichtbar war, wollten die Beamten der Polizei Bamberg-Land ihn für eine Kontrolle anhalten. Hierbei beschleunigte der Fahrer, um sich der Kontrolle zu entziehen. So fuhr er teils mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B505 weiter durch verschiedene Ortsteile von Hirschaid, Sassanfahrt und Juliushof. Dort fuhr er auf einen Radweg und verursachte beinahe einen Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin, die noch rechtzeitig zur Seite springen konnte. Auch überholte der 21-Jährige an Stellen, an welchen für ihn ein Überholverbot galt. Den Mann erwartet nun, unter anderem, eine Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Die Polizei Bamberg-Land bittet die Frau, welche sich auf dem Radweg bei Juliushof vor einem Zusammenstoß noch retten konnte, sowie weitere Personen, die durch das Fahrverhalten des Kraftradfahrers gefährdet wurden, sich telefonisch unter der Tel.-Nr. 0951/9129-310 zu melden.