MINTRACHING (GRÜNECK), GEMEINDE NEUFAHRN, LKR. FREISING; Am Morgen des gestrigen Tages wurde ein Brand auf dem Gelände einer Spedition gemeldet. In der Folge brannten mehrere Fahrzeuge aus. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 25.06.2023 wurde auf dem Gelände einer Spedition in der Römerstraße in Mintraching (Grüneck) im Gemeindebereich Neufahrn bei Freising gegen 07:30 Uhr ein Brand gemeldet: Der Fahrer eines geparkten LKWs bemerkte im Bereich zwischen Zugmaschine und Anhänger ein Feuer.

In der Folge griffen die Flammen auf mehrere in unmittelbarer Nähe abgestellte LKW-Anhänger über. Diese brannten völlig aus.

Insgesamt waren weit über 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Erding haben den Brandort im Laufe des heutigen Tages untersucht. Eine Aussage zur Brandursache kann im Moment noch nicht getroffen werden.