1043. Verkehrsdelikt; Durchführung einer DNA-Analyse – Isarvorstadt

-siehe Pressebericht vom 23.06.2023, Nr. 1014

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 15.06.2023, in der Müllerstraße zu einer Straftat, bei der eine Fahrradfahrerin von einem 35-Jährigen mit Wohnsitz in München von dem Fahrrad gestoßen wurde. Die Frau stürzte, fiel in den Gleisbereich der Trambahn und wurde dabei verletzt. Danach kam es noch zu einem Angriff durch den 35-Jährigen auf eine Zeugin.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung wurde bei dem Tatverdächtigen eine DNA-Maßnahme durchgeführt. Im Rahmen der medialen Berichterstattung zu dem Fall wurde die Fragestellung thematisiert, ob bei dem Tatverdächtigen ein möglicher Tatzusammenhang mit dem sog. Isarmord von 2013 bestehen könnte.

Das Ergebnis dieser DNA-Maßnahme hat nun ergeben, dass es keine Übereinstimmungen mit den DNA-Spuren vom Tatort des Isarmordes gibt.

Die Ermittlungen sowohl zu dem Verkehrsdelikt als auch zu dem Isarmord werden weiterhin intensiv von der Münchner Polizei geführt.